Українська армія за час війни отримала більше трофейних танків, ніж втратила, - Forbes
Українська армія захопила більше російських танків, ніж втратила власних за час повномасштабної війни, таким чином збільшивши кількість бойової техніки без створення жодного нового танка або зняття зі складу будь-якої старої машини, дійшли висновків експерти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Згідно з даними аналітиків з відкритих джерел, які ретельно вивчають фотографії та відео в соціальних мережах, ЗСУ за місяць втратили щонайменше 74 танків (знищених або захоплених), але "конфіскувала" при цьому не менше ніж 117 танків окупантів.
Експерти з Oryx також повідомляють, що війська РФ захопили 37 українських танків. Втрати ж противника, за інформацією Генштабу ЗСУ, обчислюються приблизно в 530 танків.
"Захоплені Україною 117 танків - це тільки те, що візуально можуть підтвердити аналітики. Фактична кількість майже напевно набагато вище. Скільки з вилучених танків та іншої техніки придатні до подальшого використання, стверджувати складно", - йдеться в публікації.
Основний танк української армії-Т-64. Такий тип зараз вже не використовується в армії РФ. Але також ЗСУ експлуатують як мінімум дві моделі, які досі використовують і російські військові: Т-72 і Т-80 (останній є "модернізованим" Т-64). Танки Т-72 є простішим і дешевшим для серійного виробництва і легкої підтримки в польових умовах.
Раніше повідомлялося, що військові в Сумській області знищили "модний" російський танк "Чорний орел" (так званий "Об'єкт 640").
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