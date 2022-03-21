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Через Сумскую область вглубь Украины из РФ пролетела большая группа самолетов, - глава ОВА

Новина українською →
Сумская область, Понедельник 21 марта 2022 03:11
Через Сумскую область вглубь Украины из РФ пролетела большая группа самолетов, - глава ОВА Фото: истребитель Су-30 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что через территорию области пролетела большая группа самолетов со стороны России вглубь Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение Живицкого.

"Большое количество самолетов со стороны России через Сумскую область пролетело сегодня (20 марта, - Ред.) вглубь Украины", - сказал чиновник, описывая ситуацию в регионе по итогам окончания 25-х суток войны.

Также глава ОВА отметил, что украинские военные в воскресенье нанесли оккупантам существенные потери, уничтожив, в том числе, и российский танк "Черный орел" (так называемый "Объект 640")

"Работала артиллерия, была уничтожена часть колонны российской техники... Был уничтожен супермодный танк - "Черный орел", россияне рассказывают, что оборудованный современными средствами защиты. Этот танк был поражен с первого выстрела и фактически уничтожен", - рассказал Живицкий.

Ранее сообщалось, что 18 марта в Сумской области под Тростянцом ВСУ разбили большую колонну российских войск.

Напомним, по данным командования Воздушных сил ВСУ, за 25 дней войны украинские защитники сбили более 200 российских самолетов и вертолетов, а также десятки беспилотников и крылатых ракет.

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