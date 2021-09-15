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Украинская армия приняла на вооружение "Вербу" и "Феникс"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Верба". Также в украинскую армию поступила новая радиолокационная станция "Феникс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

РСЗО "Верба" создана на базе БМ-21У "Град" в Харьковском конструкторском бюро имени Морозова. В боекомплект установки входит 40 реактивных снарядов калибра 122 миллиметра. Дальность стрельбы системы составляет до 40 километров. Перезарядка занимает около 5 минут.

Расчет РСЗО имеет возможность управлять огнем, вести прицеливание и производить перезарядку в автоматическом режиме.

РЛС "Феникс" создана для боевого применения в составе дивизионов ПВО. Она способна выявлять и сопровождать воздушные цели, а также измерять их скорость и координаты.

Фото: украинская армия приняла на вооружение РСЗО "Верба" и радиолокатор "Феникс" (ukroboronprom.com.ua)

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Вооруженные силы УкраиныУкроборонпром