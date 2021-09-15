Українська армія прийняла на озброєння "Вербу" і "Фенікс"

Збройні Сили України взяли на озброєння модернізовану реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Верба". Також в українську армію надійшла нова радіолокаційна станція "Фенікс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
РСЗВ "Верба"створена на базі БМ-21У "Град" в Харківському конструкторському бюро імені Морозова. У боєкомплект установки входить 40 реактивних снарядів калібру 122 міліметри. Дальність стрільби системи становить до 40 кілометрів. Перезаряджання займає близько 5 хвилин.
Розрахунок РСЗВ має можливість управляти вогнем, вести прицілювання і виробляти перезаряджання в автоматичному режимі.
РЛС "Фенікс" створена для бойового застосування у складі дивізіонів ППО. Вона здатна виявляти і супроводжувати повітряні цілі, а також вимірювати їх швидкість і координати.
Фото: українська армія прийняла на озброєння РСЗВ "Верба" і радіолокатор "Фенікс" (ukroboronprom.com.ua)