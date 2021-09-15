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Українська армія прийняла на озброєння "Вербу" і "Фенікс"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України взяли на озброєння модернізовану реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Верба". Також в українську армію надійшла нова радіолокаційна станція "Фенікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

РСЗВ "Верба"створена на базі БМ-21У "Град" в Харківському конструкторському бюро імені Морозова. У боєкомплект установки входить 40 реактивних снарядів калібру 122 міліметри. Дальність стрільби системи становить до 40 кілометрів. Перезаряджання займає близько 5 хвилин.

Розрахунок РСЗВ має можливість управляти вогнем, вести прицілювання і виробляти перезаряджання в автоматичному режимі.

РЛС "Фенікс" створена для бойового застосування у складі дивізіонів ППО. Вона здатна виявляти і супроводжувати повітряні цілі, а також вимірювати їх швидкість і координати.

Фото: українська армія прийняла на озброєння РСЗВ "Верба" і радіолокатор "Фенікс" (ukroboronprom.com.ua)

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Збройні сили УкраїниУкроборонпром