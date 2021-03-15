Украинская армия получила ракетные комплексы "Нептун"

Как рассказал министр обороны Андрей Таран, эти ракетные комплексы, которые были изготовлены конструкторским бюро "Луч", значительно усилят способности украинской армии в регионе Черного и Азовского морей. В ВМС Украины уже сформировали соответствующий подраздел.

"Благодаря совместной работе ... удалось изготовить вооружения нового поколения, что повысит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть "Нептуны", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - отметил Таран.

Фото: ракетный комплекс "Нептун" (mil.gov.ua)

Ракетный комплекс "Нептун" предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов в любых метеорологических условиях и в любое время суток и года.

Комплекс оснащен крылатыми ракетами, способными осуществлять полет на сверхмалых высотах. Дальность стрельбы - до 300 км. Автоматическое определение и захвата цели происходит на расстоянии до 50 км.