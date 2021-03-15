Українська армія отримала ракетні комплекси "Нептун"

Як розповів міністр оборони Андрій Таран, ці ракетні комплекси, які були виготовлені конструкторським бюро "Луч", значно посилять спроможності української армії в регіоні Чорного та Азовського морів. У ВМС України вже сформували відповідний підрозділ.

"Завдяки спільній роботі ... вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання - замкнути "Нептуни", ракетні та патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря", - наголосив Таран.

Фото: ракетний комплекс "Нептун" (mil.gov.ua)

Ракетний комплекс "Нептун" призначений для ураження крейсерів, есмінців, фрегатів, корветів, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів в будь-яких метеорологічних умовах і в будь-який час доби та року.

Комплекс оснащений крилатими ракетами, здатними здійснювати політ на надмалих висотах. Дальність стрільби - до 300 км. Автоматичне визначення і захоплення цілі відбувається на відстані до 50 км.