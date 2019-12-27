Украинская армия получила партию бронированных медицинских машин

Вооруженные силы Украины получили партию бронированных медицинских машин МТ-ЛБ-С. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Как сообщается, машины подготовила украинская научно-производственная компания "ВК Система". Они созданы на базе советских машин МТ-ЛБ.

"Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы... В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых и пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые под огнем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на протяжении 2016-2017 годов было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С, всего же контрактом предусмотрено приобретение для нужд украинской армии 120 медицинских машин.

Ранее сообщалось, что украинским военным передали более 7 тысяч единиц военной техники за год. Почти 900 единиц - это бронетанковая и автомобильная техника. Также военные получили 90 летательных аппаратов различных типов, 5 боевых катеров и кораблей.

Также РБК-Украина писало, что Минобороны Украины планирует рассекретить как минимум 50% государственного оборонного заказа. Сейчас эта информация полностью засекречена.