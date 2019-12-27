Українська армія отримала партію броньованих медичних машин

Збройні сили України отримали партію броньованих медичних машин МТ-ЛБ-С. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український мілітарний портал".

Як повідомляється, машини підготувала українська науково-виробнича компанія "ВК Система". Вони створені на базі радянських машин МТ-ЛБ.

"Виробництво медичних МТ-ЛБ-відбувається в рамках державного оборонного замовлення на 2015-2019 роки... В кормовій частині машини встановлена лебідка з електроприводом, тросом якої можна витягувати поранених і постраждалих з важкодоступних зон або тих, які під вогнем", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом 2016-2017 років було закуплено 30 одиниць МТ-ЛБ-З, все ж контрактом передбачено придбання для потреб української армії 120 медичних машин.

Раніше повідомлялося, що українським військовим передали понад 7 тисяч одиниць військової техніки за рік. Майже 900 одиниць - це бронетанкова і автомобільна техніка. Також військові отримали 90 літальних апаратів різних типів, 5 бойових катерів і кораблів.

Також РБК-Україна писало, що Міноборони України планує розсекретити як мінімум 50% державного оборонного замовлення. Зараз ця інформація засекречена.