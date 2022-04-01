Украинская армия освободила Иванков на севере Киевской области

Украинская армия освободила поселок Иванков на севере Киевской области. Он был под российской оккупацией с начала вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Освобожден Иванков в Киевской области. Там россияне устраивали показуху с раздачей гуманитарки и съемкой пропагандистских сюжетов. Но люди с украинскими флагами радуются после освобождения города украинской армией", - отметил он.
Напомним, сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинская армия освободила почти 30 населенных пунктов от российских оккупантов.
Также стало известно, что украинские военные вернули контроль над 11 населенными пунктами Херсонской области.
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