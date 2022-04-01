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Українська армія звільнила Іванків на півночі Київської області

Фото: люди у звільненому Іванкові (t.me/ermaka2022)
Автор: Олександр Мороз

Українська армія звільнила селище Іванків на півночі Київської області. Воно було під російською окупацією з початку вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Звільнено Іванків у Київській області. Там росіяни влаштовували показуху з роздачею гуманітарки і зйомкою пропагандистських сюжетів. Але люди з українськими прапорами радіють після звільнення міста українською армією", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українська армія звільнила майже 30 населених пунктів від російських окупантів.

Також стало відомо, що українські військові повернули контроль над 11 населеними пунктами Херсонської області.

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ИванковВійна Росії проти України