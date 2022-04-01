Українська армія звільнила Іванків на півночі Київської області

Фото: люди у звільненому Іванкові (t.me/ermaka2022)

Українська армія звільнила селище Іванків на півночі Київської області. Воно було під російською окупацією з початку вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.