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Над Україною поширюється циклон. У більшості областей сьогодні дощі та сильний вітер

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Вівторок 01 червня 2021 10:46
Над Україною поширюється циклон. У більшості областей сьогодні дощі та сильний вітер Фото: в Україні сьогодні очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Над півднем України поширюється циклон. У зв'язку з цим погода погіршується - сьогодні прогнозують дощі та сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Дощова та вітряна погода вже спостерігається у південних, деяких центральних та східних областях.

"Найбільше опадів цієї ночі випало у Запорізькій області - метеостанція Ботієво відмітила 60 мм", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні до кінця доби такий характер погоди утримається на півдні, сході та у центрі України.

Над Україною поширюється циклон. У більшості областей сьогодні дощі та сильний вітер

Нагадаємо, 1 червня погіршиться у чотирьох областях. Очікуються грози та дощі, оголосили штормове попередження.

Раніше повідомлялося, що погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша. Перший місяць літа буде дощовим, можливі сильні грози.

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