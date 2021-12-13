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Над Украиной ночью будет звездопад Геминиды: где и когда смотреть

Автор: Сергей Пышкин

В ночь с 13 на 14 декабря в Украине можно будет увидеть звездопад Геминиды. Яркие вспышки лучше наблюдать после 3 часов ночи.

Подробности звездопада - в материале РБК-Украина.

Когда смотреть на звездопад:

Ожидается, что после 3 ночи, всего за час по небу пролетит более сотни ярких метеоров. Для наблюдения телескоп не нужен. Впрочем, не повезет тем у кого за окном облачная погода.

Также, чтобы насладиться звездопадом желательно уехать на 30-40 километров от города.

Прямая трансляция звездопада:

Что такое звездопад Геминиды:

Это один из самых мощных метеорных потоков. Лишь в 2011 году был зафиксирован всплеск около 200 метеоров в час. Также можно иногда увидеть и болиды - крупные огненно-яркие метеоры, которые выглядят, как огромные огненные шары.

Поток был открыт еще в конце 19 века. Метеоры летят со скоростью около 35 км/с.

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Украина