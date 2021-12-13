Над Украиной ночью будет звездопад Геминиды: где и когда смотреть

Когда смотреть на звездопад:

Ожидается, что после 3 ночи, всего за час по небу пролетит более сотни ярких метеоров. Для наблюдения телескоп не нужен. Впрочем, не повезет тем у кого за окном облачная погода.

Также, чтобы насладиться звездопадом желательно уехать на 30-40 километров от города.

Прямая трансляция звездопада:

Что такое звездопад Геминиды:

Это один из самых мощных метеорных потоков. Лишь в 2011 году был зафиксирован всплеск около 200 метеоров в час. Также можно иногда увидеть и болиды - крупные огненно-яркие метеоры, которые выглядят, как огромные огненные шары.

Поток был открыт еще в конце 19 века. Метеоры летят со скоростью около 35 км/с.