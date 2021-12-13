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Над Україною вночі буде зорепад Гемініди: де та коли дивитися

Автор: Сергій Пишкін

У ніч з 13 на 14 грудня в Україні можна буде побачити зорепад Гемініди. Найяскравіші спалахи ліпше спостерігати після 3 години ночі.

Подробиці зорепаду - в матеріалі РБК-Україна.

Коли дивитися на зорепад

Очікується, що після 3 ночі, лише за годину по небу пролетить більше сотні яскравих метеорів. Для спостереження телескоп не потрібен. Втім, не пощастить тим у кого за вікном хмарна погода.

Також, аби насолодитися зорепадом бажано виїхати на 30-40 кілометрів від міста.

Пряма трансляція зорепаду:

Що таке зорепад Гемініди

Це один з найпотужніших метеорних потоків. Лише у 2011 році було зафіксовано сплеск близько з 200 метеорів на годину. Також можна інколи побачити й боліди - великі вогняно-яскраві метеори, які виглядають, як величезні вогняні кулі.

Потік було відкрито ще в кінці 19 століття. Метеори летять зі швидкістю близько 35 км/с.

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