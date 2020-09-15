На украино-белорусской границе остаются несколько сотен хасидов

Несколько сотен хасидов остаются на украино-белорусской границе. Они пытаются попасть в Украину, несмотря на запрет в пропуске со стороны украинских пограничников.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Движение транспорта и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным.

"По состоянию на утро на границе с Беларусью скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая об ограничении въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции", - сообщили пограничники.

Сейчас к охране правопорядка на границе с Беларусью привлечены резервы ГПСУ, а также подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 14 сентября на границе с Беларусью собрались около 1,5 тысячи хасидов. Они пытались попасть на территорию Украины для празднования Рош ха-Шана.

Для урегулирования ситуации на границу отправился глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Он пригрозил нарушителям ответственностью.