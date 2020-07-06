ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинку из группы туристов в Афинах пропустили в Грецию в порядке исключения

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 11:55
Украинку из группы туристов в Афинах пропустили в Грецию в порядке исключения
Фото: МИД Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)

Девушка является студенткой

Одну украинку из группы туристов в аэропорту Афин пропустили на территорию Греции. Девушку пропустили в порядке исключения.

Об этом РБК-Украина сообщил директор Консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Усилиями консула и адвоката было получено согласие греческих властей на пропуск в порядке исключения одной из наших гражданок на территорию Греции", - сообщил Погорельцев.

По его словам, украинка является студенткой.

Напомним, ранее сообщалось, что консулы работают над тем, чтобы 17 украинцам, которые находятся в аэропорту Афин, предоставили возможность проживания в гостинице; в Министерстве иностранных дел планируют вернуть туристов в Украину 7 июля.

Как писало РБК-Украина, 17 украинских туристов, в том числе детей, не пропустили через греческую границу в аэропорту Афин и поместили в полицейский изолятор на территории аэропорта.

Подчеркнем, Европейский союз 1 июля открыл свои внешние границы для узкого перечня стран, но Украины среди них нет.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины МИД УкраиныГрециятуристыАфины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь