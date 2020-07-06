Украинку из группы туристов в Афинах пропустили в Грецию в порядке исключения

Девушка является студенткой
Одну украинку из группы туристов в аэропорту Афин пропустили на территорию Греции. Девушку пропустили в порядке исключения.
Об этом РБК-Украина сообщил директор Консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев.
"Усилиями консула и адвоката было получено согласие греческих властей на пропуск в порядке исключения одной из наших гражданок на территорию Греции", - сообщил Погорельцев.
По его словам, украинка является студенткой.
Напомним, ранее сообщалось, что консулы работают над тем, чтобы 17 украинцам, которые находятся в аэропорту Афин, предоставили возможность проживания в гостинице; в Министерстве иностранных дел планируют вернуть туристов в Украину 7 июля.
Как писало РБК-Украина, 17 украинских туристов, в том числе детей, не пропустили через греческую границу в аэропорту Афин и поместили в полицейский изолятор на территории аэропорта.
Подчеркнем, Европейский союз 1 июля открыл свои внешние границы для узкого перечня стран, но Украины среди них нет.
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Автор: Анастасия Светлевская