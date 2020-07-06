Українку з групи туристів в Афінах пропустили у Грецію у порядку виключення

Дівчина є студенткою
Одну українку з групи туристів в аеропорту Афін пропустили на територію Греції. Дівчину пропустили у порядку виключення.
Про це РБК-Україна повідомив директор Консульського департаменту МЗС України Сергій Погорєльцев.
"Зусиллями консула та адвоката було отримано згоду грецьких властей на пропуск у порядку виключення однієї з наших громадянок на територію Греції", - повідомив Погорєльцев.
За його словами, українка є студенткою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що консули працюють над тим, щоб 17 українцям, які знаходяться в аеропорту Афін, надали можливість проживання у готелі; у Міністерстві закордонних справ планують повернути туристів до України 7 липня.
Як писало РБК-Україна, 17 українських туристів, зокрема дітей, не пропустили через грецький кордон в аеропорту Афін і помістили до поліцейського ізолятора на території аеропорту.
Підкреслимо, Європейський союз 1 липня відкрив свої зовнішні кордони для вузького переліку країн, але України серед них немає.
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Автор: Анастасия Светлевская