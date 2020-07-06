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Українку з групи туристів в Афінах пропустили у Грецію у порядку виключення

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 11:55
Українку з групи туристів в Афінах пропустили у Грецію у порядку виключення
Фото: МЗС України (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дівчина є студенткою

Одну українку з групи туристів в аеропорту Афін пропустили на територію Греції. Дівчину пропустили у порядку виключення.

Про це РБК-Україна повідомив директор Консульського департаменту МЗС України Сергій Погорєльцев.

"Зусиллями консула та адвоката було отримано згоду грецьких властей на пропуск у порядку виключення однієї з наших громадянок на територію Греції", - повідомив Погорєльцев.

За його словами, українка є студенткою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що консули працюють над тим, щоб 17 українцям, які знаходяться в аеропорту Афін, надали можливість проживання у готелі; у Міністерстві закордонних справ планують повернути туристів до України 7 липня.

Як писало РБК-Україна, 17 українських туристів, зокрема дітей, не пропустили через грецький кордон в аеропорту Афін і помістили до поліцейського ізолятора на території аеропорту.

Підкреслимо, Європейський союз 1 липня відкрив свої зовнішні кордони для вузького переліку країн, але України серед них немає.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України МЗСГреціятуристыАфины
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