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Украинки завоевали четыре медали на чемпионате Европы по боксу

НовостиСпорт    13.06.2018 - 12:04
Фото: Мария Боруца в синем (dsmsu.gov.ua)
Фото: Мария Боруца в синем (dsmsu.gov.ua)

На рахунку спортсменок срібло та три бронзи

Украинки завоевали четыре награды континентального первенства по боксу среди женщин, с 4 по 12 июня проходила в столице Болгарии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Так, Мария Боруца получила серебряную награду чемпионата среди спортсменок весовой категории до 75 кг. Анна Охота (48 кг), Мария Бова (64 кг) и Анастасия Чорноколенко (81 кг) поднялись на третью ступеньку турнира.

Кроме того, наши соотечественницы Татьяна Коб (51 кг), Юлия Цыплакова (60 кг) и новоиспеченная вице-чемпионка Европы Мария Боруца стали обладательницами лицензий на Европейские игры, которые будет принимать Минск следующего года.

Напомним, Эльмар Нуралиев принес Украине первую медаль в первый же день чемпионата Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов возрастом до 23 лет, который прошел в турецком Стамбуле. 

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Теги публикации: чемпионат Европы, Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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