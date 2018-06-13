Українки завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи з боксу

На счету спортсменок серебро и три бронзы

Українки завоювали чотири нагороди континентальної першості з боксу серед жінок, що з 4 по 12 червня проходила у столиці Болгарії. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Так, Марія Боруца здобула срібну нагороду чемпіонату серед спортсменок вагової категорії до 75 кг. Ганна Охота (48 кг), Марія Бова (64 кг) та Анастасія Чорноколенко (81 кг) піднялися на третю сходинку турніру.

Окрім того, наші співвітчизниці Тетяна Коб (51 кг), Юлія Циплакова (60 кг) та новоспечена віце-чемпіонка Європи Марія Боруца стали володарками ліцензій на Європейські ігри, що їх прийматиме Мінськ наступного року.

Нагадаємо, Ельмар Нуралієв приніс Україні першу медаль в перший же день чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів віком до 23 років, який пройшов в турецькому Стамбулі.