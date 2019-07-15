Украинки завоевали бронзу чемпионата мира по артистическому плаванию

Украинский дуэт в составе Марты Фединой и Анастасии Савчук завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджау (Республика Корея). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Их результат в технической программе в соревнованиях по артистическому плаванию - 92,5847 балла. Серебряную награду завоевали китаянки Хуан Сючэн и Сунь Вэньян (94,0072), а победили россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (95,9010).

Напомним, Международная федерация плавания (FINA) признала украинку Елизавету Яхно лучшей в синхронном плавании среди женщин по итогам 2018 года.