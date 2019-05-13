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Украинские пловцы завоевали две серебряные медали на этапе Лиги чемпионов

Новости » Спорт    13.05.2019 - 12:44
Украинские пловцы завоевали две серебряные медали на этапе Лиги чемпионов
Фото: украинские пловцы Романчук и Говоров (twitter.com/OlympicUA)

Соревнования проходили в столице Венгрии

Украинские пловцы завоевали две серебряные медали на втором этапе Лиги чемпионов FINA в Будапеште. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Михаил Романчук показал второе время на дистанции 400 м вольным стилем - 3:47,08. Андрей Говоров - на 50 м баттерфляем - 22,87.

Напомним, в апреле украинский пловец Михаил Романчук победил на международном турнире в Швеции, проплыв дистанцию 800 м вольным стилем за 7,42:49. Этот результат стал не только рекордом соревнований, но и новый рекордом Украины - предыдущий также принадлежал Романчуку.

Он его установил на чемпионате Европы-2018 в Глазго (7:42.96 минуты), а теперь снял с него 0,47 секунды.

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