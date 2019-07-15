Українки здобули бронзу чемпіонату світу з артистичного плавання

Український дует у складі Марти Федіної та Анастасії Савчук завоював бронзову нагороду на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить у Кванджау (Республіка Корея). Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Їх результат в технічній програмі у змаганнях з артистичного плавання - 92,5847 бала. Срібну нагороду вибороли китаянки Хуан Сючен і Сунь Веньян (94,0072), а перемогли росіянки Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина (95,9010).

Нагадаємо, Міжнародна федерація плавання (FINA) визнала українку Єлизавету Яхно кращої в синхронному плаванні серед жінок за підсумками 2018 року.