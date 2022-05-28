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Украинка завоевала "золото" в чемпионате Европы по каратэ

Фото: Анжелика Терлюга (instagram.com/anzhelika_terliuga)
Автор: Сергей Пышкин

Анжелика Терлюга завоевала "золото" на чемпионате Европы по каратэ, который сегодня проходит в Газиантепе. В финале девушка победила олимпийскую чемпионку Ивет Горанову.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Общественное. Спорт".

Горановой 30-летняя украинка в свое время уступила в финале Олимпиады-2020, финале Европейских игр-2019 и еще на двух чемпионатах мира.

Несмотря на то, что Горанова первой вела в счете, украинка позже переняла инициативу. В конце Терлюга одержала победу со счетом 11:3.

Стоит отметить, что для девушки это первая медаль чемпионата Европы за три года.

Среди прочих отличий Терлюги:

  • серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио;
  • четырехкратная чемпионка Европы;
  • вице-чемпионка Европейских игр-2019.

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