Украинка завоевала "золото" в чемпионате Европы по каратэ

Горановой 30-летняя украинка в свое время уступила в финале Олимпиады-2020, финале Европейских игр-2019 и еще на двух чемпионатах мира.

Несмотря на то, что Горанова первой вела в счете, украинка позже переняла инициативу. В конце Терлюга одержала победу со счетом 11:3.

Стоит отметить, что для девушки это первая медаль чемпионата Европы за три года.

Среди прочих отличий Терлюги: