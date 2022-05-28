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Українка здобула "золото" у чемпіонаті Європи з карате

Фото: Анжеліка Терлюга (instagram.com/anzhelika_terliuga)
Автор: Сергій Пишкін

Анжеліка Терлюга здобула "золото" на чемпіонаті Європи з карате, який сьогодні проходить у Ґазіантепі. У фіналі дівчина перемогла олімпійську чемпіонку Івет Горанову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Спорт".

Горановій 30-річна українка свого часу поступилася у фіналі Олімпіади-2020, фіналі Європейських ігор-2019 та ще на двох чемпіонатах світу.

Попри те, що Горанова першою вела у рахунку, українка пізніше перейняла ініціативу. В кінці Терлюга перемогла з рахунком 11:3.

Варто відзначити, що для дівчини це перша медаль чемпіонату Європи за три роки.

Серед інших відзнак Терлюги:

  • срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо;
  • чотириразова чемпіонка Європи;
  • віцечемпіонка Європейських ігор-2019.

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