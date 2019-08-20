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Украинка Завацкая впервые выиграла матч в квалификации US Open

Новости » Спорт    20.08.2019 - 21:12
Украинка Завацкая впервые выиграла матч в квалификации US Open
Фото: Катарина Завацкая (instagram.com/katya_zavatska_)

Катарина вышла в полуфинал отбора

Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Украинка выиграла в трех сетах у представительницы Израиля Юлии Глушко. Соперницы провели на корте 2 часа и 25 минут.

Завацкая реализовала семь шансов на брейк из 9, а Глушко - 4 из 10. Украинка выиграла 55% всех розыгрышей, оформила два эйса и две двойные ошибки.

Завацкая в пятый раз стартовала в квалификации на турнире "Большого шлема" (Grand Slam) и во второй раз на US Open. В прошлом году Катарина проиграла в первом раунде Кристи Ан.

Личный рекорд для Катарины Завацкой на мэйджорах - третий круг в квалификации (Ролан Гаррос-2019).

Во втором раунде отбора украинка сыграет против немки Анны-Лены Фридсам (WTA 231).

Напомним, ранее украинская теннисистка Ангелина Калинина и первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпели поражения на старте отборочного этапа US Open.

Основная сетка US Open стартует 26 августа, куда заявлены четыре украинские теннисистки.

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