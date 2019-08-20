ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Двое украинских теннисистов проиграли на старте квалификации US Open

Новости » Спорт    20.08.2019 - 09:32
Двое украинских теннисистов проиграли на старте квалификации US Open
Фото: теннисные корты US Open (facebook.com/usopentennis)

Первый раунд отборочного этапа не смогли преодолеть Стаховский и Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина и первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпели поражение на старте отборочного этапа US Open (Открытого чемпионата США). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Калинина покинула турнир на стадии квалификации, уступив американке Энн Ли со счетом 0:6, 3:6. Поединок продолжался 65 минут.

В прошлом году Ангелина преодолела отборочный этап и дошла до второго круга основной сетки турнира, где в упорной борьбе уступила действующей чемпионке Слоан Стивенс.

Стаховский же не смог обыграть в первом раунде квалификации испанца Никола Куна - 4:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час и 16 минут.

В прошлом сезоне Сергей Стаховский также проиграл на старте квалификации. Свой лучший результат в Нью-Йорке 33-летний украинец показал в 2010 и 2015 годах, когда дошел до третьего круга в основе.

Сегодня в борьбу за место в основной сетке вступит вторая представительница Украины - Катарина Завацкая.

Основная сетка US Open начнется 26 августа, куда заявлены четыре украинские теннисистки.

Свитолина впервые с марта вернулась в топ-5 рейтинга WTA Стаховский стал чемпионом парного турнира в Ньюпорте
Новости Украины ТеннисСергей Стаховскийсоревнования
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь