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Українка Завацка вперше виграла матч у кваліфікації US Open

Новини » Спорт    20.08.2019 - 21:12
Українка Завацка вперше виграла матч у кваліфікації US Open
Фото: Катаріна Завацька (instagram.com/katya_zavatska_)

Катаріна вийшла в півфінал відбору

Українська тенісистка Катаріна Завацька успішно стартувала в кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Українка виграла в трьох сетах у представниці Ізраїлю Юлії Глушко. Суперниці провели на корті 2 години і 25 хвилин.

Завацька реалізувала сім шансів на брейк з 9, а Глушко - 4 з 10. Українка виграла 55% всіх розіграшів, оформила два ейси і дві подвійні помилки.

Завацька в п'ятий раз стартувала в кваліфікації на турнірі "Великого шолома" (Grand Slam) і вдруге на US Open. Минулого року Катаріна програла в першому раунді Крісті Ан.

Особистий рекорд для Катаріни Завацької на мейджорах - третє коло у кваліфікації (Ролан Гаррос-2019).

У другому раунді відбору українка зіграє проти німкені Анни-Лєни Фрідсам (WTA 231).

Нагадаємо, раніше українська тенісистка Ангеліна Калініна і перша ракетка України Сергій Стаховський зазнали поразок на старті відбіркового етапу US Open.

Основна сітка US Open стартує 26 серпня, куди заявлені чотири українські тенісистки.

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