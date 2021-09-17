Украинка упала в пропасть, когда делала селфи на курорте в Испании

26-летняя туристка из Украины упала в пропасть на испанском курорте. Спасателям удалось ее достать, однако она получила серьезные травмы при падении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Murcia Today .

Известно, что инцидент произошел 14 сентября около 19:00 по местному времени. Девушка перелезла через перила, чтобы сделать селфи на фоне пляжа Леванте, однако потеряла равновесие и упала в пропасть.

Спасателям удалось добраться до девушки, которая без сознания лежала на камнях.

С серьезными травмами ее сразу эвакуировали в порт Бенидорм для дальнейшей реанимации. После этого ее доставили в больницу в Аликанте, где она сейчас и находится.

Подробности состояния украинки пока неизвестны.