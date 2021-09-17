ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинка упала в пропасть, когда делала селфи на курорте в Испании

Новина українською →
Испания , Пятница 17 сентября 2021 14:53
Украинка упала в пропасть, когда делала селфи на курорте в Испании Фото: украинка упала в пропасть, когда делала селфи на курорте в Испании (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

26-летняя туристка из Украины упала в пропасть на испанском курорте. Спасателям удалось ее достать, однако она получила серьезные травмы при падении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Murcia Today.

Известно, что инцидент произошел 14 сентября около 19:00 по местному времени. Девушка перелезла через перила, чтобы сделать селфи на фоне пляжа Леванте, однако потеряла равновесие и упала в пропасть.

Спасателям удалось добраться до девушки, которая без сознания лежала на камнях.

С серьезными травмами ее сразу эвакуировали в порт Бенидорм для дальнейшей реанимации. После этого ее доставили в больницу в Аликанте, где она сейчас и находится.

Подробности состояния украинки пока неизвестны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания
NEWS
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит