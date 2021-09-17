Українка впала у прірву, коли робила селфі на курорті в Іспанії

26-річна туристка з України впала у прірву на іспанському курорті. Рятувальникам вдалося її дістати, однак вона отримала серйозні травми при падінні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Murcia Today .

Відомо, що інцидент стався 14 вересня близько о 19:00 за місцевим часом. Дівчина перелізла через бильця, аби зробити селфі на тлі пляжу Леванте, однак втратила рівновагу й впала у прірву.

Рятувальникам вдалося дістатися дівчини, яка непритомною лежала на каміннях.

З серйозними травмами її одразу евакуювали до порту Бенідорм для подальшої реанімації. Після цього її доставили до лікарні в Аліканте, де вона перебуває і надалі.

Подробиці стану українки наразі невідомі.