Украинка Старикова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по велотреку

Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по велотреку, который прошел в Глазго (Шотландия). Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинка выступила в спринте, где вышла в полуфинал, но там в обоих заездах уступила немке Эмми Хинца, занявшей второе место в соревнованиях.

Но в бронзовых заездах Старикова оказалась быстрее другой представительницы Германии Фредерик Ли Софи. Победительницей соревнований стала Ли Вай Ши из Гонконга.

В общем зачете Кубка мира украинка набрала за прошлый этап 400 очков и поднялась на шестое место.

В октябре Старикова завоевала две медали на чемпионате Европы по велотреку в Апелдорне (Нидерланды). Украина выиграла серебро в спринте и бронзу в гите на 500 метров.

Напомним, ранее украинская спортсменка Старикова финишировала второй в гонке на скорость (500м) на чемпионате Европы в Глазго.