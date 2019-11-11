Українка Старікова виборола бронзу на етапі Кубка світу з велотреку

Українська велогонниця Олена Старікова завоювала бронзу на етапі Кубка світу з велотреку, що пройшов в Глазго (Шотландія). Про це у Facebook повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Українка виступила у спринті, де вийшла в півфінал, але там в обох заїздах поступилася німкені Еммі Хінце, що посіла друге місце у змаганнях.

Але в бронзових заїздах Старікова опинилася швидше за іншу представниці Німеччини Фредерік Лі Софі. Переможницею змагань стала Лі Вай Ши з Гонконгу.

У загальному заліку Кубка світу українка набрала за минулий етап 400 очок і піднялася на шосте місце.

У жовтні Старикова завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи з велотреку в Апелдорне (Нідерланди). Україна виграла срібло у спринті і бронзу в гіті на 500 метрів.

Нагадаємо, раніше українська спортсменка Старікова фінішувала другою у гонці на швидкість (500м) на чемпіонаті Європи у Глазго.