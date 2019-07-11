Украинка Снигур вышла в полуфинал юниорского Уимблдона

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в полуфинал юниорского Уимблдона-2019. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

17-летняя украинка за час обыграла россиянку Полину Кудерметову со счетом 6:2, 6:4. Для Снигур эта победа стала десятой подряд на траве в Великобритании.

В полуфинале украинка может встретиться с лидером посева Эммой Наварро из США, которой проиграла в четвертьфинале юниорского Ролан Гаррос, или японкой Нацуми Кавагути, посеянной под шестым номером..

Дарья проведет второй полуфинал на турнирах "Большого шлема" за время выступлений в юниорском туре: в январе она стала полуфиналисткой Australian Open, уступив будущей чемпионке Кларе Таусон из Дании.

В последний раз представительница Украины играла в полуфинале юниорского Уимблдона в 2016 году, когда Даяна Ястремская сиала финалисткой турнира.

Напомним, украинская теннисистка Алиса Барановская возглавила европейский рейтинг среди игроков до 14 лет.