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Украинская теннисистка возглавила европейский рейтинг среди игроков до 14 лет

Новости » Спорт    26.06.2019 - 14:12
Украинская теннисистка возглавила европейский рейтинг среди игроков до 14 лет
Фото: Алиса Барановская (tennisfoto.net)

Алиса Барановская поднялась на вершину рейтинга Tennis Europe

Украинская теннисистка Алиса Барановская возглавила европейский рейтинг среди игроков до 14 лет. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Юная спортсменка улучшила свое положение на десять позиций и поднялась на первое место благодаря победе на домашнем турнире Tennis Europe первой категории среди теннисисток до 16 лет в Ирпене, который состоялся на прошлой неделе.

На следующей неделе Алиса в составе сборной Украины примет участие в зональном турнире Летнего кубка Европы среди игроков до 16 лет. Соревнования в группе D примет теннисный клуб "София Стар" в Ровно.

Напомним, украинские теннисистки ослабили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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