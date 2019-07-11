Українка Снігур вийшла у півфінал юніорського Вімблдону

Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла у півфінал юніорського Вімблдону-2019. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

17-річна українка за годину обіграла росіянку Поліну Кудерметову з рахунком 6:2, 6:4. Для Снігур ця перемога стала десятою поспіль на траві у Великобританії.

У півфіналі українка може зустрітися з лідером посіву Еммою Наварро із США, якій програла у чвертьфіналі юніорського Ролан Гаррос, або японкою Нацумі Кавагуті, яка посіяна під шостим номером..

Дар'я проведе другий півфінал на турнірах "Великого шолома" за час виступів у юніорському турі: в січні вона стала півфіналісткою Australian Open, поступившись майбутній чемпіонці Кларі Таусон з Данії.

востаннє представниця України грала в півфіналі юніорського Вімблдону в 2016 році, коли Даяна Ястремська сиала фіналісткою турніру.

Нагадаємо, українська тенісистка Аліса Барановська очолила європейський рейтинг серед гравців до 14 років.