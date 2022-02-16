UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинка сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022

Автор: Антон Федорцив

Международное агентство допинг-тестирования отстранило украинку Валентину Каминскую от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года. В организме лыжницы обнаружили запрещенные препараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Взятая 10 февраля допинг-проба спортсменки оказалась положительной. Анализ показал в крови Каминской наличие местеролона, метилгексанамина и гептаминола. Они входят в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов.

Украинка уже проинформирована о подозрении в нарушении антидопинговых правил. На время расследования ее отстранили от соревнований.

Лыжница может оспорить решение агентства в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Кроме того, она имеет право требовать анализа пробы B.

Что известно о Валентине Каминской

Родилась в Могилеве и до 2018 года защищала цвета Беларуси. Участница Олимпиад в Сочи и Пхенчхане.

За сборную Украины начала выступать в ноябре 2018-го. Главная специализация – спринтерские гонки.

34-летняя Каминская на Олимпиаде в Пекине приняла участие в спринте и гонке классическим стилем. В обоих случаях она финишировала за пределами топ-50. В лыжной эстафете сборная Украины с Каминской в составе была дисквалифицирована за отставание на круг.

Напомним, что ранее российская фигуристка Валиева сдала положительный тест на допинг и избежала дисквалификации.

К слову, иранский горнолыжник был пойман на употреблении запрещенных препаратов и завершил соревнования досрочно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2022