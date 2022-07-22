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Украинка Рыжикова пополнила Комиссию спортсменов-легкоатлетов

Фото: Анна Рыжикова во время соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

По результатам выборов представителей комиссии атлетов Международной ассоциации легкоатлетических федераций свое представительство получила и Украина. Место в органе получила бегунья Анна Рыжикова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Athletics.

32-летняя спортсменка теперь будет иметь право голоса в ключевых вопросах легкой атлетики. Во время выборов украинка получила 607 голосов.

Рыжикова и другие новоизбранные члены комиссии получат полномочия в ноябре. Вместе с украинской легкоатлеткой в ​​состав комиссии попали представители Болгарии, Швейцарии, Нидерландов, Канады и Японии.

Кроме функционерской деятельности, Рыжикова продолжит выступления в беге. В частности, в ночь на 23 июля она выступит в финале чемпионата мира на дистанции 400 метров с барьером.

Ранее сборная Украины обновила национальный рекорд по медалям на Всемирных играх. Украинцы всего завоевали 45 наград, 16 из которых – золотые.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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Легкая атлетика