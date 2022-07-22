RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українка Рижикова поповнила Комісію спортсменів-легкоатлетів

Фото: Анна Рижикова під час змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

За результати виборів представників комісії атлетів Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій своє представництво отримала і Україна. Місце в органі отримала бігунка Анна Рижикова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Athletics.

32-річна спортсменка відтепер матиме право голосу в ключових питаннях легкої атлетики. Під час виборів українка отримала 607 голосів.

Рижикова та інші новообрані члени комісії отримають повноваження у листопаді. Разом із українською легкоатлеткою до складу комісії потрапили представники Болгарії, Швейцарії, Нідерландів, Канади та Японії.

Окрім функціонерської діяльності, Рижикова продовжить виступи в бігу. Зокрема, в ніч проти 23 липня вона виступить у фіналі чемпіонату світу на дистанції 400 метрів із бар'єром.

Раніше збірна України оновила національний рекорд за медалями на Всесвітніх іграх. Українці здобули загалом 45 нагород, 16 із яких – золоті.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетика