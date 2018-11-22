ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Українка Охота вийшла в фінал чемпіонату світу з боксу

Новини » Спорт    22.11.2018 - 19:55
Українка Охота вийшла в фінал чемпіонату світу з боксу
Фото: Мадока Вада - Анна Охота (fbu.org.ua)

У вирішальному поєдинку Анна зійдеться з п'ятикратної чемпіонкою світу

Лідер збірної України у вазі до 48 кг Ганна Охота вийшла до фіналу чемпіонату світу з боксу серед жінок, який проходить Нью-Делі (Індія). Про це повідомляє Федерація боксу Українии.

Одноголосним рішенням суддів українська спорсменка перемогла представницю Японії Мадоку Ваду. 24 листопада, в рамках фінальної зустрічі, Ганна зустрінеться з п'ятикратною чемпіонкою світу Марі Ком з Індії.

Додамо, що 23 листопада в фінал ЧС може пробитися Марія Бова (64 кг), яка розіграє путівку до фіналу в протистоянні з туркенею Сьомою Каліскан.

Усик нокаутував Беллью і захистив титул абсолютного чемпіона світу Ломаченко приступив до спарингів під час підготовки до бою проти Педраса
Новини України чемпионат мираБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся