Українка Охота вийшла в фінал чемпіонату світу з боксу

Фото: Мадока Вада - Анна Охота (fbu.org.ua)

У вирішальному поєдинку Анна зійдеться з п'ятикратної чемпіонкою світу

Лідер збірної України у вазі до 48 кг Ганна Охота вийшла до фіналу чемпіонату світу з боксу серед жінок, який проходить Нью-Делі (Індія). Про це повідомляє Федерація боксу Українии.

Одноголосним рішенням суддів українська спорсменка перемогла представницю Японії Мадоку Ваду. 24 листопада, в рамках фінальної зустрічі, Ганна зустрінеться з п'ятикратною чемпіонкою світу Марі Ком з Індії.

Додамо, що 23 листопада в фінал ЧС може пробитися Марія Бова (64 кг), яка розіграє путівку до фіналу в протистоянні з туркенею Сьомою Каліскан.