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Украинка Марущак выиграла два золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

Новина українською → Москва, Пятница 09 апреля 2021 20:23
Украинка Марущак выиграла два золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве Фото: украинская тяжелоатлетка Алина Марущак (facebook.com/ olympicua)
Автор: РБК-Украина

Украинская спортсменка Алина Марущак, которая выступает в весовой категории до 81 килограмма, завоевала две золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Она смола обойти соперниц в рывке и двоеборье подняв в общей сложности 236 килограммов.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 109 килограмм, опередив своих соперниц. В последней попытке в толчке он смогла взять 131 килограмм, но судьи не засчитали попытку и Марущак завершила результат с результатом 127 килограмм и третьим местом в этой дисциплине.

Еще одно золото украинская тяжелоатлетка получила по сумме двоеборья - ее результат 236 килограмм.

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Posted by Федерація важкої атлетики України/Ukrainian weightlifting federation on Friday, April 9, 2021

Фото: украинская тяжелоатлетка Алина Марущак (facebook.com/ uwf.net.ua)

Напомним, 8 апреля украинская спортсменка Ирина Деха, которая выступает в весовой категории до 76 килограмм, завоевала три золотые медали и стала абсолютной чемпионкой Европы.

РБК-Украина писало, что украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп, выступающая в весовой категории до 55 килограмм, завоевала три золотых медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Она смола обойти соперниц и рывке, и толчке, подняв в общей сложности 208 килограммов.

На европейском первенстве, которое проходит в Москве, две бронзовые медали завоевал украинец Дмитрий Вороновский в весовой категории до 55 килограмм. В толчке он сумел поднять 137 килограммов, а в целом - 247 килограмм. Еще одна украинка Ангелина Ломачинская заняла третье место в рывке в весовой категории до 45 килограмм.

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