Украинка Марущак выиграла два золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

Украинская спортсменка Алина Марущак, которая выступает в весовой категории до 81 килограмма, завоевала две золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Она смола обойти соперниц в рывке и двоеборье подняв в общей сложности 236 килограммов.

Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 109 килограмм, опередив своих соперниц. В последней попытке в толчке он смогла взять 131 килограмм, но судьи не засчитали попытку и Марущак завершила результат с результатом 127 килограмм и третьим местом в этой дисциплине.

Еще одно золото украинская тяжелоатлетка получила по сумме двоеборья - ее результат 236 килограмм.



Аліна Марущак чемпіонка Європи серед жінок! Неймовірний виступ української важкоатлетки! І знову лунає Гімн нашої Держави! Слава Україні! Posted by Федерація важкої атлетики України/Ukrainian weightlifting federation on Friday, April 9, 2021

Фото: украинская тяжелоатлетка Алина Марущак (facebook.com/ uwf.net.ua)