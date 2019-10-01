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Украинка Магучих завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике

Новости » Спорт    01.10.2019 - 01:50
Украинка Магучих завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике
Фото: Ярослава Магучих (Getty Images)

Также спортсменка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала серебро. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Sportarena.

Также сообщается, что в финале 18-летней украинке удалось установить новый личный рекорд - Магучих покорила отметку в 2,04 метра.

Вдобавок к этим достижениям Магучих смогла установить новый рекорд мира среди спортсменок до 20 лет. После преодоления высоты в 2,04 метра спортсменка решила не продолжать борьбу.

Также у Магучих есть золото, которое она завоевала на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет.

Чемпионкой мира стала россиянка Мария Ласицкане с таким же результатом - 2,04 метра. Однако она покорила эту высоту, использовав меньшее количество попыток, чем Магучих. Бронзу завоевала американка Вашти Каннингем - 2,00 метра.

Кроме того, четвертую позицию с результатом в 2,00 метра заняла еще одна украинка Юлия Левченко.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сборная завоевала три олимпийские лицензии на мировое первенство по художественной гимнастике, который завершился в Баку.

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