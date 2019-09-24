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Украинские гимнастки завоевали три лицензии на Олимпийские игры-2020

Новости » Спорт    24.09.2019 - 16:46
Украинские гимнастки завоевали три лицензии на Олимпийские игры-2020

Две индивидуальные и одна - на соревнования в групповых упражнениях

Украинская сборная завоевала три олимпийские лицензии на мировое первенство по художественной гимнастике, который завершился в Баку. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Власть Никольченко, бронзовый призер ЧМ-2019 в упражнениях с булавами, и Кристина Пограничная завоевали лицензии на соревнования в личном многоборье в Токио-2020. Еще одна лицензия украинских гимнасток - на соревнования в групповых упражнениях.

Стоит отметить, что для 16-летней Никольченко это первая медаль чемпионата мира в карьере.

ХХII летние Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония) пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, ранее украинская сборная по художественной гимнастике завоевала три награды на четвертом этапе Гран-при во французском городе Тье.

В индивидуальных соревнованиях лидер нашей сборной Влада Никольченко завоевала бронзу в упражнениях с обручем.

В групповых упражнениях наши грации завоевали два золота, выиграв в упражнениях с пятью мячами, а также тремя обручами и двумя парами булав.

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