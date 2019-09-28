В Украине состоится чемпионат Европы по бадминтону в 2020 году

Соответствующий указ подписал президент
Президент Владимир Зеленский подписал указ о подготовке к проведению в Украине чемпионата Европы 2020 года по бадминтону, право на проведение которого Украина получила ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №717/2019.
Документом Кабинету министров поручено в двухнедельный срок создать Оргкомитет проведения чемпионата, а также его персональный состав.
Также правительство обязуется предусмотреть при доработке проекта госбюджета на 2020 года средства на проведение чемпионата "в соответствии с обоснованными потребностями".
Кроме того, Кабмин должен создать соответствующую спортивную инфраструктуру, в том числе современные крытые бадминтонные площадки, а также популяризовать этот вид спорта среди молодежи.
Киевгосадминистрация должна обеспечить проведение культурно-развлекательных мероприятий, обустройство зоны гостеприимства на время проведения чемпионата.
Напомним, официальное подписание договора о проведении соревнований в Украине 28 августа подписали генсек Европейской Конфедерации бадминтона Брайан Агербак и президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.
Напомним, ранее краинская сборная завоевала три олимпийские лицензии на мировое первенство по художественной гимнастике, который завершился в Баку.
Ранее РБК-Украина сообщало, что спортсмен и народный депутат IX созыва Жан Беленюк выиграл золотую награду чемпионата мира-2019 по греко-римской борьбе.