В Украине состоится чемпионат Европы по бадминтону в 2020 году

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Соответствующий указ подписал президент

Президент Владимир Зеленский подписал указ о подготовке к проведению в Украине чемпионата Европы 2020 года по бадминтону, право на проведение которого Украина получила ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №717/2019.

Документом Кабинету министров поручено в двухнедельный срок создать Оргкомитет проведения чемпионата, а также его персональный состав.

Также правительство обязуется предусмотреть при доработке проекта госбюджета на 2020 года средства на проведение чемпионата "в соответствии с обоснованными потребностями".

Кроме того, Кабмин должен создать соответствующую спортивную инфраструктуру, в том числе современные крытые бадминтонные площадки, а также популяризовать этот вид спорта среди молодежи.

Киевгосадминистрация должна обеспечить проведение культурно-развлекательных мероприятий, обустройство зоны гостеприимства на время проведения чемпионата.

Напомним, официальное подписание договора о проведении соревнований в Украине 28 августа подписали генсек Европейской Конфедерации бадминтона Брайан Агербак и президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

Напомним, ранее краинская сборная завоевала три олимпийские лицензии на мировое первенство по художественной гимнастике, который завершился в Баку.

Ранее РБК-Украина сообщало, что спортсмен и народный депутат IX созыва Жан Беленюк выиграл золотую награду чемпионата мира-2019 по греко-римской борьбе.