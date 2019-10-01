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Українка Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Новини » Спорт    01.10.2019 - 01:50
Українка Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Фото: Ярослава Магучих (Getty Images)

Також спортсменка встановила новий особистий рекорд, підкоривши відмітку в 2,04 метра

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар) українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завоювала срібло. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Sportarena.

Також повідомляється, що у фіналі 18-річній українці вдалося встановити новий особистий рекорд - Магучіх підкорила відмітку в 2,04 метра.

На додачу до цих досягнень Магучіх зуміла встановити новий рекорд світу серед спортсменок до 20 років. Після подолання висоти в 2,04 метра спортсменка вирішила не продовжувати боротьбу.

Також у Магучіх є золото, яке вона завоювала на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 20 років.

Чемпіонкою світу стала росіянка Марія Ласіцкане з таким же результатом - 2,04 метра. Однак вона підкорила цю висоту, використавши меншу кількість спроб, ніж Магучіх. Бронзу завоювала американка Вашти Каннінгем - 2,00 метра.

Крім того, четверту позицію з результатом 2,00 метра посіла ще одна українка Юлія Левченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська збірна завоювала три олімпійські ліцензії на світову першість з художньої гімнастики, яка завершилася в Баку.

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