Украинка Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, выступающая в дисциплине прыжков в длину, попала в мировую номинацию Восходящая звезда по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее Магучих уже была признана лучшей в Европе в этой же номинации, а теперь имеет шанс побороться и за звание наилучшей в мире среди молодых спортсменок.

Соперницами Магучих стали бегунья Британи Андерсон из Ямайки, бегунья на средние дистанции Лемлем Хаилу из Эфиопии, специализирующаяся на спортивной ходьбе Гленда Морехон из Эквадора, а также американская бегунья Шакарри Робертсон.

Украинка единственная среди претенденток является призером чемпионата мира. На соревнованиях в Катаре украинка установила личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра и завоевала серебряную медаль.

Имя победительницы будет названо 23 ноября в Монако на церемонии ІААФ World Athletics Awards.