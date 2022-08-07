Украинка Лузан стала чемпионкой мира в каноэ-одиночке

На чемпионате мира по гребле на каноэ и байдарках в канадском Галифаксе Людмила Лузан торжествовала на дистанции 1000 метров на каноэ-одиночке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Украинка финишировала первой на ЧМ-2022 в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м. 25-летняя спортсменка показала время 4:47,90.
Лузан более чем на две секунды опередила чилийку Марию Маильярд, которая завоевала "серебро". Третьей прошла дистанцию Анника Лоске из Германии.
Для украинки эта золотая награда стала второй медалью в течение дня. Ранее она стала серебряным призером чемпионата мира в гребле на каноэ-двойках вместе с Анастасией Четвериковой (500 м).
Лузан – многократная медалистка мировых форумов. В ее активе 5 наград. В частности, в прошлом году она взяла "золото" в каноэ-двойках (500 м), "серебро" в каноэ-одиночках (500 м) и бронзовую медаль в каноэ-четверках (500 м).
Чемпионат мира-2022, каноэ-одиночки, 1000 м, финал, женщины
К слову, украинка Магучих финишировала второй на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии.
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