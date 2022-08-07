Українка Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці

Українка фінішувала першою на ЧС-2022 у каное-одиночці на дистанції 1000 м. 25-річна спортсменка показала час 4:47,90.

Лузан на понад дві секунди випередила чилійку Марію Маїльярд, яка здобула "срібло". Третьою подолала дистанцію Анніка Лоске з Німеччини.

Для українки ця золота нагорода стала другою медаллю за день. Раніше вона стала срібною призеркою чемпіонату світу в греблі на каное-двійках разом із Анастасією Четверіковою (500 м).

Лузан є багаторазовою медалісткою світових форумів. У її активі 5 нагород. Зокрема, торік вона здобула "золото" в каное-двійках (500 м), "срібло" в каное-одиночках (500 м) і бронзову медаль у каное-четвірках (500 м).

Чемпіонат світу-2022, каное-одиночки, 1000 м, фінал, жінки