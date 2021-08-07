Украинка Ливач пробилась в "бронзовый" финал в борьбе

Украинка Оксана Ливач пробилась в "бронзовый" финал в вольной борьбе (весовая категория до 50 кг) Олимпийских игр. Сегодня она будет иметь шанс выбороть бронзовую медаль.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Вчера Ливач уступила в четвертьфинале китаянке Янань Сунь, которая в итоге вышла в финал, а это дало право украинке сразить за "бронзу" в утешительном турнире. Для прохода в "бронзовый" финал Ливач нужно было побеждать кубинку Лопес Гузман. И украинка это успешно сделала - 6:0. Далее в схватке за "бронзу" она сразится с представительницей США Сарой Хильдебрандт. Схватка начнется не раньше 15:00 по Киеву.