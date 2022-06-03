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Украинка Киченок проиграла в полуфинале "Ролан Гарроса" в парном разряде

Фото: Людмила Киченок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В полуфинале Открытого чемпионата Франции дуэт Людмилы Киченок и Елены Остапенко уступила паре француженок в составе Каролин Гарсии и Кристины Младенович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украинка и латышка классно начали. Они завершили сет всего за 34 минуты, в частности, выиграв 3 подачи соперниц. Гарсия и Младенович оформили лишь один обратный брейк.

Значительно напряженнее борьба была во второй партии. Киченок и Остапенко шли ровно с дуэтом француженок, но в концовке сета притормозили и, в конце концов, уступили им – 4:6.

На старте же решающей партии над кортом имени Сюзанн Ленглен пошел дождь. Несколькочасовая пауза отрицательно сказалась именно на паре Киченок-Остапенко. Они хоть и боролись, но проиграли две свои подачи и уступили в сете (2:6) и в матче в целом.

К слову, накануне Свентек вышла в финал French Open в одиночном разряде.

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