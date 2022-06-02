Свентек выбила россиянку и во второй раз вышла в финал "Ролан Гарроса"
Первая ракетка мира Ига Свентек легко обыграла Дарию Касаткину (6:2, 6:1) в рамках 1/2 финала Открытого чемпионата Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Интрига в поединке сохранялась только на старте первого сета. Свентек взяла две первые подачи, а потом Касаткина неожиданно оформила обратный брейк.
Соперницы шли ровно, но на финише партии лучшая теннисистка планеты взяла еще две подачи россиянки и выиграла сет. Всего на победу в первой партии полька потратила 36 минут.
Еще проще Свентек было в сете втором. Первая ракетка мира отдала лишь гейм Касаткиной и оформила второй в карьере выход в финал French Open, затратив на вторую партию всего полчаса.
Свентек победила на "Ролан Гарросе-2020", когда ее соперницей в финале была американка София Кенин. Теперь полька в решающем матче сыграет против победителя пары Тревизан-Гофф.
К слову, киевский "Сокол" может временно присоединиться к хоккейному чемпионату Польши.
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