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Українка Кіченок програла у півфіналі "Ролан Гарросу" в парному розряді

Фото: Людмила Кіченок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У півфіналі Відкритого чемпіонату Франції дует Людмили Кіченок і Єлєни Остапенко поступилася парі француженок у складі Каролін Гарсії та Крістіни Младеновіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Українка та латвійка класно розпочали. Вони завершили сет усього за 34 хвилини, зокрема, вигравши 3 подачі суперниць. Натомість Гарсія і Младеновіч оформили лише один зворотний брейк.

Значно напруженішою була боротьба в другій партії. Кіченок і Остапенко йшли рівно з дуетом француженок, але в кінцівці сету пригальмували й, зрештою, поступилися їм – 4:6.

На старті ж вирішальної партії над кортом імені Сюзанн Ленглен задощило. Кількагодинна пауза негативно позначилася саме на парі Кіченок-Остапенко. Вони хоч і боролися, але програли дві свої подачі та поступилися у сеті (2:6) та матчі загалом.

До слова, напередодні Свьонтек вийшла до фіналу French Open в одиничному розряді.

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